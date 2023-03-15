Российские специалисты намерены поднять из Черного моря обломки американского БПЛА. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. По его словам, данный инцидент подтверждает участие США в боевых действиях на Украине.

Взрывные устройства обнаружили у нефтепровода "Дружба" в Брянской области. В "Транснефти" сообщили, что их могли сбросить на нефтеперекачивающую станцию с дрона. Бомбы находились в разрушенных пластиковых корпусах и были снабжены стальными шариками. При этом сама станция, которая еще в прошлом году перестала прокачивать нефть, не пострадала. На месте ведутся следственные действия.

Накануне Владимир Путин высказался по поводу теракта на "Северных потоках". Президент России назвал полной чушью версию об организации подрыва трубопровода украинскими активистами. По его словам, такое могли осуществить только специалисты при поддержке государства. По словам главы государства, в теракте были теоретически заинтересованы прежде всего США, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок и поставлять свой сжиженный природный газ.

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