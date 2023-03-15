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Политика

Новости часа: Нарышкин заявил, что России известны цели разведки США в Черном море

Новости часа: Нарышкин заявил, что России известны цели разведки США в Черном море

Минобороны РФ показало боевую работу штурмовиков Су-25 в зоне СВО

Путин назвал чушью версию о подрыве "Северных потоков" украинскими активистами

Российские ПВО за сутки перехватили 23 снаряда РСЗО и 17 украинских беспилотников

Глава Европейского ЦБ оценила работу Банка России

В Минобороны РФ объяснили, что произошло с американским беспилотником над Черным морем

Новости часа: участники СВО смогут проходить реабилитацию в спортивно-адаптивных центрах

Путину доложили об инциденте с американским беспилотником над Черным морем – Песков

В МО РФ рассказали о потерях Киева на купянском и краснолиманском направлениях

ВС РФ стали продвигаться к центральным районам Артемовска

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. У России есть технические возможности поднять обломки американского беспилотника из Черного моря. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Более 10,5 миллиона поездок совершили пассажиры БКЛ метро Москвы с момента открытия. Это данные Дептранса.

Снег в Москве, предварительно, может полностью растаять с 5 по 10 апреля. Об этом сообщили синоптики.

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