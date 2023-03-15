Новости часа: Нарышкин заявил, что России известны цели разведки США в Черном море

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. У России есть технические возможности поднять обломки американского беспилотника из Черного моря. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Более 10,5 миллиона поездок совершили пассажиры БКЛ метро Москвы с момента открытия. Это данные Дептранса.

Снег в Москве, предварительно, может полностью растаять с 5 по 10 апреля. Об этом сообщили синоптики.