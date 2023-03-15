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Политика

Российские ПВО за сутки перехватили 23 снаряда РСЗО и 17 украинских беспилотников

Российские ПВО за сутки перехватили 23 снаряда РСЗО и 17 украинских беспилотников

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Средства ПВО России за сутки сбили 23 снаряда РСЗО и 17 украинских беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. В частности, были перехвачены ракеты систем HIMARS, "Смерч" и "Ураган".

Также в Минобороны сообщили об активных действиях на донецком и краснолиманском направлениях. На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено более 35 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и гаубица Д-30. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоРоман Карлов
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