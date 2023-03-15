14:30Политика
Глава Европейского ЦБ оценила работу Банка России
Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард оценила работу руководителя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной. Она сказала, что глава ЦБ РФ проделала великолепную работу, быстро поняв положение дел и резко увеличив процентные ставки.
Кристин Лагард дала подобный комментарий в момент разговора с пранкерами. Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили ей от имени президента Украины Владимира Зеленского. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.