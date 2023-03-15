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Политика

Глава Европейского ЦБ оценила работу Банка России

Глава Европейского ЦБ оценила работу Банка России

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Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард оценила работу руководителя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной. Она сказала, что глава ЦБ РФ проделала великолепную работу, быстро поняв положение дел и резко увеличив процентные ставки.

Кристин Лагард дала подобный комментарий в момент разговора с пранкерами. Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили ей от имени президента Украины Владимира Зеленского. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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