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13:30

Политика

В МО РФ рассказали о потерях Киева на купянском и краснолиманском направлениях

В МО РФ рассказали о потерях Киева на купянском и краснолиманском направлениях

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В Минобороны сообщили, что на купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял около 300 человек. В районе населенного пункта Успеновка Запорожской области был сбит украинский вертолет Ми-8.

На южнодонецком и запорожском направлениях потери Украины за сутки составили до 75 военных, на херсонском – более 35, заявили в ведомстве. В ДНР были вскрыты позиции и уничтожены три радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300.

Заявления о якобы переносе столицы вглубь России, звучащие от Украины, являются неправдой. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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