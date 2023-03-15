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11:15

Политика

ВС РФ стали продвигаться к центральным районам Артемовска

ВС РФ стали продвигаться к центральным районам Артемовска

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Штурмовые отряды РФ заняли Артемовский завод обработки металлов

В Артемовске по-прежнему находятся подразделения ВСУ. Появилась информация, что Киев вывел из города квалифицированные войска и направил туда простых мобилизованных. Также известно, что российские военные наступают по нескольким направлениям, продвигаясь к центральным районам города.

Кроме того, штурмовые группы ВС России заняли выгодные позиции в промзоне и частично взяли Артемовский завод по обработке металлов. По данным военкоров, там находятся украинские военные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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