Посол РФ призвал Вашингтон прекратить полеты у границ России

После инцидента с американским беспилотником Россия рассчитывает, что США прекратят полеты вблизи границ. Дроны собирают развединформацию, которую затем Киев использует для ударов по РФ. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он назвал недопустимой подобную американскую военную деятельность.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что во вторник, 14 марта, был обнаружен американский дрон в районе Крымского полуострова, который нарушил границы РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.