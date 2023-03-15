Пентагон заявил, что перехваченный над Черным морем беспилотник США выполнял разведмиссию

В Пентагоне заявили, что перехваченный над Черным морем американский беспилотник выполнял разведывательную миссию. При этом представитель Минобороны США не стал уточнять, нес ли летательный аппарат оружие, но отметил, что такая возможность у беспилотника была.

В свою очередь в российском посольстве в США случившееся считают провокацией. Об этом заявил посол Анатолий Антонов после визита в Госдепартамент. По его мнению, США должны прекратить полеты вблизи российских границ.

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