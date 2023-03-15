Немецкие СМИ сообщили о потере ВСУ ключевого укрепрайона в Артемовске

Немецкие СМИ сообщили о падении ключевого укрепрайона ВСУ в Артемовске. Журналист издания Bild рассказал, как российские подразделения вошли в северный промышленный квартал города, в котором недавно президент Украины Владимир Зеленский вручал награды военнослужащим.

Данная система укреплений, по мнению немецкого военкора, была последней надеждой ВСУ на создание прочной линии обороны внутри Артемовска. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.