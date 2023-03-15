Российские самоходные гаубицы "Мста-С" уничтожили позиции ВСУ в зоне проведения СВО

Российские самоходные гаубицы "Мста-С" уничтожили замаскированные в лесополосе позиции ВСУ. Опубликованы кадры работы боевых расчетов Западного военного округа.

Военные РФ получили координаты целей от разведчиков, выдвинулись на огневой рубеж и после вычислений наводчика начали стрельбу осколочно-фугасными боеприпасами. Данные гаубицы могут вести огонь различными типами снарядов, в том числе высокоточными, например, "Краснополем".

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