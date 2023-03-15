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Политика

Посольство РФ в Штатах назвало провокацией появление беспилотника США над Черным морем

Посольство РФ в Штатах назвало провокацией появление беспилотника США над Черным морем

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В российском посольстве в США назвали провокацией появление американского беспилотника над Черным морем. Об этом заявил посол Анатолий Антонов после визита в Госдепартамент, куда его пригласили в связи с инцидентом. Он считает, что Штаты должны прекратить полеты вблизи российских границ.

В свою очередь, в Пентагоне подтвердили, что перехваченный над Черным морем беспилотник выполнял разведывательную миссию. При этом представитель Минобороны США не стал уточнять, нес ли летательный аппарат оружие, но отметил, что такая возможность у беспилотника есть.

Позднее в Белом доме отметили, что США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на авиаинцидент. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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