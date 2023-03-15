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Политика

Подразделения РФ уничтожили три артиллерийские системы М777 в зоне СВО

Подразделения РФ уничтожили три артиллерийские системы М777 в зоне СВО

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Три артиллерийские системы М777 производства США уничтожили российские подразделения за сутки в зоне СВО. На огневых позициях противника поражены также несколько гаубиц и самоходок "Гвоздика" и "Акация".

Кроме того, в Харьковской области и ДНР уничтожены боевые машины РСЗО "Ольха" и "Ураган". Отмечается, что российская ПВО перехватила 23 реактивных снаряда РСЗО HIMARS, "Смерч" и "Ураган", уничтожила 17 украинских беспилотников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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