Подразделения РФ уничтожили три артиллерийские системы М777 в зоне СВО

Три артиллерийские системы М777 производства США уничтожили российские подразделения за сутки в зоне СВО. На огневых позициях противника поражены также несколько гаубиц и самоходок "Гвоздика" и "Акация".

Кроме того, в Харьковской области и ДНР уничтожены боевые машины РСЗО "Ольха" и "Ураган". Отмечается, что российская ПВО перехватила 23 реактивных снаряда РСЗО HIMARS, "Смерч" и "Ураган", уничтожила 17 украинских беспилотников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.