В Москве продолжается голосование на выборах президента Абхазии

В Абхазии проходят досрочные выборы президента. В Москве работает экстерриториальный участок, на котором уже проголосовало более 1 800 человек. Всего для голосования оборудовано 152 участка в самой республике и два в России – в Черкесске и Москве. Российские власти оказывают содействие в организации выборов.

Процесс голосования проходит в спокойной обстановке, на участках работают представители ЦИК Абхазии, полиция и международные наблюдатели.

По словам посла Абхазии в России Алхаса Квициниа, выборы идут в штатном режиме, люди активно голосуют и обсуждают будущее страны. Среди избирателей – известные деятели, в том числе актер и капитан команды КВН "Нарты из Абхазии" Теймураз Тания. Он отметил, что участие в выборах – долг каждого гражданина республики.

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