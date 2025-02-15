Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля, 17:15

Политика

В Москве продолжается голосование на выборах президента Абхазии

В Москве продолжается голосование на выборах президента Абхазии

В Москве проходит голосование на выборах президента Абхазии

Россия оказывает содействие в проведении выборов президента Абхазии

В Абхазии проходит голосование на 152 участках, в том числе в Москве и Черкесске

В Абхазии проходят досрочные выборы президента

Российские военные заняли два населенных пункта в ДНР

Путин и Трамп договорились о личной встрече

В ГД предложили ввести уроки по противодействию мошенникам в школах

Вице-президент США Вэнс заявил, что готов приехать в Москву для переговоров по Украине

Российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов в зоне СВО

В Абхазии проходят досрочные выборы президента. В Москве работает экстерриториальный участок, на котором уже проголосовало более 1 800 человек. Всего для голосования оборудовано 152 участка в самой республике и два в России – в Черкесске и Москве. Российские власти оказывают содействие в организации выборов.

Процесс голосования проходит в спокойной обстановке, на участках работают представители ЦИК Абхазии, полиция и международные наблюдатели.

По словам посла Абхазии в России Алхаса Квициниа, выборы идут в штатном режиме, люди активно голосуют и обсуждают будущее страны. Среди избирателей – известные деятели, в том числе актер и капитан команды КВН "Нарты из Абхазии" Теймураз Тания. Он отметил, что участие в выборах – долг каждого гражданина республики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоНаталия Шкода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика