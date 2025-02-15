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15 февраля, 16:30

Политика

В Москве проходит голосование на выборах президента Абхазии

В Москве проходит голосование на выборах президента Абхазии

Россия оказывает содействие в проведении выборов президента Абхазии

В Абхазии проходит голосование на 152 участках, в том числе в Москве и Черкесске

В Абхазии проходят досрочные выборы президента

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В Абхазии проходят досрочные выборы президента. В Москве работает экстерриториальный избирательный участок. По данным ЦИК, голосование организовано на 152 участках в самой республике и еще на двух в России – в Черкесске и Москве.

Российские власти оказывают содействие в организации процесса. На участках дежурят представители ЦИК Абхазии и полиции, работают международные наблюдатели. Голосование проходит в спокойной обстановке.

В Москве активность избирателей высокая. Люди приходят с желанием выполнить свой гражданский долг. Многие подчеркивают важность участия в выборах и выражают поддержку независимости Абхазии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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