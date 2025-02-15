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15 февраля, 14:30

Политика

Россия оказывает содействие в проведении выборов президента Абхазии

Россия оказывает содействие в проведении выборов президента Абхазии

В Абхазии проходит голосование на 152 участках, в том числе в Москве и Черкесске

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В республике выбирают нового главу государства. За этот пост борются пять кандидатов. По данным ЦИК, голосование организовано на 152 избирательных участках в Абхазии и двух в России – в Москве и Черкесске. Российские власти оказывают содействие в проведении выборов, на участках работают представители ЦИК, полиции и международные наблюдатели.

В Москве избирательный участок пользуется высокой активностью. Жители Абхазии, проживающие в России, приезжают выполнить свой гражданский долг. По их словам, этот день имеет большое значение для будущего республики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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