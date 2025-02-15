15 февраля, 13:30Политика
В Абхазии проходит голосование на 152 участках, в том числе в Москве и Черкесске
В республике 15 февраля выбирают нового главу государства. За пост президента борются пять кандидатов.
По данным ЦИК, голосование организовано на 152 участках в Абхазии и двух на территории России – в Москве и Черкесске. Российские власти оказывают содействие в проведении выборов. На участках работают представители ЦИК, полиции и наблюдатели, в том числе иностранные.
Как отметили наблюдатели, процесс проходит в штатном режиме, а явка остается высокой. Избиратели подчеркивают важность голосования, поскольку ценят независимость Абхазии.
Предварительные итоги выборов объявят 16 февраля, а окончательные результаты опубликуют в течение трех дней.
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