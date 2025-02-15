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15 февраля, 11:30

Политика

В Абхазии проходят досрочные выборы президента

В Абхазии проходят досрочные выборы президента

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15 февраля в республике проходит голосование за нового главу государства. На пост президента претендуют пять кандидатов.

Как сообщили в ЦИК, выборы организованы на 152 участках в Абхазии, а также на двух участках в России – в Москве и Черкесске. Голосование проходит в спокойной обстановке, работают наблюдатели, представители ЦИК и полиции.

Избиратели отмечают важность выборов для будущего республики. Итоги голосования будут опубликованы в течение трех дней, а предварительные результаты ожидаются уже в воскресенье, 16 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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