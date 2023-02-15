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Новости

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Политика

Новости часа: 17 стран НАТО и Швеция создадут общую сеть спутниковой разведки

Новости часа: 17 стран НАТО и Швеция создадут общую сеть спутниковой разведки

Новости часа: Лавров заявил, что Запад нарушает свои обязательства, отменяя российские СМИ

Дипломатия РФ старается проводить работу с иностранными журналистами эффективно – Лавров

Новости часа: Лавров заявил, что РФ планирует ввести безвизовый режим с 11 странами

В Минобороны РФ сообщили, что на донецком направлении идет наступление группировки "Южная"

Новости часа: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области

Новости часа: женщину извлекли из-под завалов спустя 222 часа после землетрясений в Турции

В Минобороны РФ заявили о серьезных потерях ВСУ в районе Угледара и Новоселки

Новости часа: послание президента Федеральному собранию состоится 21 февраля в 12:00

Новости часа: Лавров рассказал о новой концепции внешней политики России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 17 стран НАТО и Швеция создадут общую сеть спутниковой разведки. Об этом заявило Минобороны Британии.

Совфед одобрил закон об особенностях пенсионного обеспечения в новых субъектах России. Об этом сообщает РИА Новости

В Москве в выходные, 18–19 февраля, ожидаются -9 градусов и порывы ветра до 15 метров в секунду. Об этом рассказали в Московском метеобюро.

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