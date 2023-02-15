Новости часа: 17 стран НАТО и Швеция создадут общую сеть спутниковой разведки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 17 стран НАТО и Швеция создадут общую сеть спутниковой разведки. Об этом заявило Минобороны Британии.

Совфед одобрил закон об особенностях пенсионного обеспечения в новых субъектах России. Об этом сообщает РИА Новости

В Москве в выходные, 18–19 февраля, ожидаются -9 градусов и порывы ветра до 15 метров в секунду. Об этом рассказали в Московском метеобюро.