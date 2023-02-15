Новости часа: Лавров заявил, что Запад нарушает свои обязательства, отменяя российские СМИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Линия Запада на отмену российских СМИ нарушает обязательства западных стран в ОБСЕ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на рабочей встрече с руководителями бюро иностранных СМИ, аккредитованных в России.

Московские рентгенологи начали определять сколиоз с помощью цифровых технологий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Экспорт российского зерна в денежном выражении по итогам 2022 года увеличился на 15%. Это данные Минсельхоза.