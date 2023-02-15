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17:15

Политика

Новости часа: Лавров заявил, что Запад нарушает свои обязательства, отменяя российские СМИ

Новости часа: Лавров заявил, что Запад нарушает свои обязательства, отменяя российские СМИ

Дипломатия РФ старается проводить работу с иностранными журналистами эффективно – Лавров

Новости часа: Лавров заявил, что РФ планирует ввести безвизовый режим с 11 странами

В Минобороны РФ сообщили, что на донецком направлении идет наступление группировки "Южная"

Новости часа: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области

Новости часа: женщину извлекли из-под завалов спустя 222 часа после землетрясений в Турции

В Минобороны РФ заявили о серьезных потерях ВСУ в районе Угледара и Новоселки

Новости часа: послание президента Федеральному собранию состоится 21 февраля в 12:00

Новости часа: Лавров рассказал о новой концепции внешней политики России

Новости часа: СМИ из недружественных стран не будут аккредитованы на послание Путина

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Линия Запада на отмену российских СМИ нарушает обязательства западных стран в ОБСЕ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на рабочей встрече с руководителями бюро иностранных СМИ, аккредитованных в России.

Московские рентгенологи начали определять сколиоз с помощью цифровых технологий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Экспорт российского зерна в денежном выражении по итогам 2022 года увеличился на 15%. Это данные Минсельхоза.

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