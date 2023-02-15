Дипломатия РФ старается проводить работу с иностранными журналистами эффективно – Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел пресс-конференцию 15 февраля. На ней он рассказал, что российская дипломатия старается постоянно проводить работу с иностранными журналистами максимально эффективно. По его словам, для этого организуют пресс-туры по городам России, чтобы люди могли узнать, чем живет страна.

Ранее Лавров заявил, что главной задачей России во внешней политике будет являться борьба с монополией Запада. По словам министра, в России стремятся помешать и даже сорвать развитие страны под лозунгами деколонизации и "подготовки к распаду России".

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