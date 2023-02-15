Новости часа: Лавров заявил, что РФ планирует ввести безвизовый режим с 11 странами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме.

Расписание ночных поездов Савеловского направления D1 изменят с 17 по 19 февраля. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Великобритания, Литва и другие страны ЕС передали 630 миллионов долларов в фонд помощи Украине. Об этом заявило агентство Reuters.