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Политика

Новости часа: Лавров заявил, что РФ планирует ввести безвизовый режим с 11 странами

Новости часа: Лавров заявил, что РФ планирует ввести безвизовый режим с 11 странами

В Минобороны РФ сообщили, что на донецком направлении идет наступление группировки "Южная"

Новости часа: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области

Новости часа: женщину извлекли из-под завалов спустя 222 часа после землетрясений в Турции

В Минобороны РФ заявили о серьезных потерях ВСУ в районе Угледара и Новоселки

Новости часа: послание президента Федеральному собранию состоится 21 февраля в 12:00

Новости часа: Лавров рассказал о новой концепции внешней политики России

Новости часа: СМИ из недружественных стран не будут аккредитованы на послание Путина

Запад ведет гибридную войну против РФ с целью превратить ее в страну-изгоя – Лавров

Главной задачей РФ во внешней политике является борьба с монополией Запада – Лавров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме.

Расписание ночных поездов Савеловского направления D1 изменят с 17 по 19 февраля. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Великобритания, Литва и другие страны ЕС передали 630 миллионов долларов в фонд помощи Украине. Об этом заявило агентство Reuters.

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