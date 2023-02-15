В Минобороны РФ сообщили, что на донецком направлении идет наступление группировки "Южная"

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что на донецком направлении идет наступление группировки "Южная". Военные ведут бои при поддержке артиллерии.

Также за последние сутки было сбито восемь снарядов HIMARS и 11 беспилотников ВСУ в районе Луганской Народной Республики. Бои продолжаются и на других направлениях в зоне спецоперации.

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