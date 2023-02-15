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16:15

Политика

В Минобороны РФ сообщили, что на донецком направлении идет наступление группировки "Южная"

В Минобороны РФ сообщили, что на донецком направлении идет наступление группировки "Южная"

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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что на донецком направлении идет наступление группировки "Южная". Военные ведут бои при поддержке артиллерии.

Также за последние сутки было сбито восемь снарядов HIMARS и 11 беспилотников ВСУ в районе Луганской Народной Республики. Бои продолжаются и на других направлениях в зоне спецоперации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕкатерина Фоменко
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