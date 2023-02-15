Новости часа: Лавров рассказал о новой концепции внешней политики России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В новой концепции внешней политики России речь пойдет о прекращении монополии Запада. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил на заседании Госдумы.

Суточное число новых случаев COVID-19 в Москве выросло вдвое. Таковы данные портала "стопкоронавирус.рф".

Более 51 килограмма героина стоимостью 150 миллионов рублей изъяли в Подмосковье. Об этом заявили в МВД РФ.