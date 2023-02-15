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Политика

Новости часа: Лавров рассказал о новой концепции внешней политики России

Новости часа: Лавров рассказал о новой концепции внешней политики России

Новости часа: СМИ из недружественных стран не будут аккредитованы на послание Путина

Запад ведет гибридную войну против РФ с целью превратить ее в страну-изгоя – Лавров

Главной задачей РФ во внешней политике является борьба с монополией Запада – Лавров

Западные СМИ показали американскую бронетехнику для транспортировки на Украину

В ЧВК "Вагнер" сообщили о переброске украинских сил в Артемовск

Россиянам показали боевую работу танкистов под Авдеевкой в ДНР

Киев запретил въезд в Артемовск гражданским и волонтерам

Российская пехота уничтожила эшелонированную оборону ВСУ в ЛНР

Минобороны РФ показало боевую работу РСЗО "Град" по замаскированным позициям ВСУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В новой концепции внешней политики России речь пойдет о прекращении монополии Запада. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил на заседании Госдумы.

Суточное число новых случаев COVID-19 в Москве выросло вдвое. Таковы данные портала "стопкоронавирус.рф".

Более 51 килограмма героина стоимостью 150 миллионов рублей изъяли в Подмосковье. Об этом заявили в МВД РФ.

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