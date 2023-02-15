В ЧВК "Вагнер" сообщили о переброске украинских сил в Артемовск

Украинская армия начала перебрасывать в Артемовск новую технику и живую силу. Об этом рассказал боец ЧВК "Вагнер". По его словам, в Артемовске идут тяжелые уличные бои. Несмотря на ожесточенное сопротивление, подразделения ЧВК продвигаются вперед как в самом городе, так и на его окраинах.

Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК "Вагнер" за последние три дня уничтожили несколько единиц бронетехники ВСУ во время штурма Артемовска. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.