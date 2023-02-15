Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Политика

Минобороны РФ показало боевую работу РСЗО "Град" по замаскированным позициям ВСУ

Минобороны РФ показало боевую работу РСЗО "Град" по замаскированным позициям ВСУ

Ангар с военной техникой ВСУ поражен под Авдеевкой в ДНР

МО РФ предупредило о планах Киева обвинить Россию в нарушении ядерной безопасности

Новости часа: сотрудники МЧС РФ вернулись из Сирии после завершения поисковых работ

Министр обороны ФРГ дал невысокую оценку состоянию обещанных Киеву Leopard 2

Политолог прокомментировала план НАТО на случай участия в нескольких конфликтах

В Польше заявили, что танки Leopard прибудут на Украину в марте

В Польше анонсировали прибытие танков Leopard на Украину в марте

Киев готовится обвинить ВС РФ в "хищении" радиоактивных материалов с ЧАЭС

Новости часа: ВС РФ уничтожили 2 склада боеприпасов ВСУ в зоне СВО

Российские РСЗО "Град" ударили по замаскированным позициям ВСУ, которые обнаружила военная разведка РФ. Боевую работу расчетов РСЗО Западного военного округа показали в Минобороны России. Ракеты накрывают сразу несколько целей в течение 2–3 минут.

Расчеты РСЗО "Град" уничтожают не только украинскую артиллерию на огневых позициях, но и их бронетехнику. Также реактивную залповую артиллерию используют для заградительного огня на маршрутах возможного отхода или наступления противника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика