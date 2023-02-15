07:15Политика
Минобороны РФ показало боевую работу РСЗО "Град" по замаскированным позициям ВСУ
Российские РСЗО "Град" ударили по замаскированным позициям ВСУ, которые обнаружила военная разведка РФ. Боевую работу расчетов РСЗО Западного военного округа показали в Минобороны России. Ракеты накрывают сразу несколько целей в течение 2–3 минут.
Расчеты РСЗО "Град" уничтожают не только украинскую артиллерию на огневых позициях, но и их бронетехнику. Также реактивную залповую артиллерию используют для заградительного огня на маршрутах возможного отхода или наступления противника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.