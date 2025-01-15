Освобожденные из украинского плена военные возвращаются в Россию

25 российских военных, освобожденных из украинского плена, возвращаются домой. Они сейчас находятся в Белоруссии, где с ними работают медики и психологи. Освобожденные бойцы уже связались с родными, чтобы сообщить о скорой встрече.

На родине военных передадут в руки врачей для лечения и реабилитации. Минобороны России подчеркнуло, что обмен пленными прошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

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