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15 января, 18:15

Политика

Освобожденные из украинского плена военные возвращаются в Россию

Освобожденные из украинского плена военные возвращаются в Россию

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25 российских военных, освобожденных из украинского плена, возвращаются домой. Они сейчас находятся в Белоруссии, где с ними работают медики и психологи. Освобожденные бойцы уже связались с родными, чтобы сообщить о скорой встрече.

На родине военных передадут в руки врачей для лечения и реабилитации. Минобороны России подчеркнуло, что обмен пленными прошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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