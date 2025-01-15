Новости мира: президента Южной Кореи арестовали впервые в истории страны

В Южной Корее впервые в истории арестовали временно отстраненного президента. Правоохранители задержали Юн Сок Еля после неоднократных попыток попасть в его резиденцию.

Этой ночью Израиль нанес авиаудары по сектору Газа. Погибли не менее 12 человек, среди которых дети. Удары пришлись по лагерю беженцев и школе, где находились палестинцы. Точное число пострадавших уточняется.

Тем временем Кейт Миддлтон сообщила о ремиссии после лечения от рака. Принцесса Уэльская выразила благодарность врачам и вернулась к своим королевским обязанностям.

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