Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 09:00

Политика

Новости мира: президента Южной Кореи арестовали впервые в истории страны

Новости мира: президента Южной Кореи арестовали впервые в истории страны

Российская система ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Брянской области

Продажу гамбургеров и шаурмы несовершеннолетним хотят запретить в России

Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав Америки

Жители Гренландии высказались о возможном присоединении к США

В конгресс США внесли закон о переговорах о приобретении Гренландии

ВС РФ вступили в бой с ВСУ рядом с поселком Котлино в ДНР

Новости мира: лесной пожар уничтожил 3 000 гектаров в заповеднике Аргентины

В Совете Федерации разработали новые меры для защиты граждан от мошенников

Новости мира: конгресс США подготовил законопроект о покупке Гренландии

В Южной Корее впервые в истории арестовали временно отстраненного президента. Правоохранители задержали Юн Сок Еля после неоднократных попыток попасть в его резиденцию.

Этой ночью Израиль нанес авиаудары по сектору Газа. Погибли не менее 12 человек, среди которых дети. Удары пришлись по лагерю беженцев и школе, где находились палестинцы. Точное число пострадавших уточняется.

Тем временем Кейт Миддлтон сообщила о ремиссии после лечения от рака. Принцесса Уэльская выразила благодарность врачам и вернулась к своим королевским обязанностям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикапроисшествияза рубежомвидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика