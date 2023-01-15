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11:15

Политика

Российские артиллерийские расчеты до 25 раз в сутки наносят удары по позициям

Российские артиллерийские расчеты до 25 раз в сутки наносят удары по позициям

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Российские артиллерийские расчеты до 25 раз в сутки наносят удары по позициям украинских военных. Это кадры с запорожского направления. В час бывает по пять целей. Все зависит от продвижения противника.

Тем временем Народный Фронт доставил зимнюю одежду в Горловку. Вещи привезли в рамках акции "Все для победы". Военным передали триста пар зимних берцев, комплектов зимней формы, термобелья и спальных мешков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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