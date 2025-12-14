Киев отказался уступать контроль над Донбассом. Данная позиция, по словам некоторых западных чиновников, закреплена в новом проекте мирного плана из 20 пунктов, который Украина представила как контрпредложение в противовес американскому.

В предложенном Киевом документе говорится, что Украина хочет сохранить контроль над остающимися за ВСУ территориями на востоке. Согласно мирному плану президента США Дональда Трампа, Украина должна уступить весь Донбасс. Также Киев убрал из плана тезис США об отказе Украины от права на вступление в НАТО.

