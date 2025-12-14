Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 декабря, 09:15

Политика

Киев отказался уступать контроль над Донбассом

Киев отказался уступать контроль над Донбассом

Новости мира: почти 500 фермеров вышли на протесты во французском Арьеже

Участник СВО Михаила Закрута рассказал, как его подразделение держало оборону Мариуполя

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Северск в ДНР

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили выплачивать 13-ю зарплату медикам и педагогам

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Лиман в Харьковской области

Премьер Армении проехал на велосипеде по центру Москвы

Россияне смогут выбирать, какие заведения откроют в их дворе

Трамп заявил, что не собирается идти на поводу Европы

Российская армия освободила населенные пункты Северск, Кучеровку и Куриловку

Киев отказался уступать контроль над Донбассом. Данная позиция, по словам некоторых западных чиновников, закреплена в новом проекте мирного плана из 20 пунктов, который Украина представила как контрпредложение в противовес американскому.

В предложенном Киевом документе говорится, что Украина хочет сохранить контроль над остающимися за ВСУ территориями на востоке. Согласно мирному плану президента США Дональда Трампа, Украина должна уступить весь Донбасс. Также Киев убрал из плана тезис США об отказе Украины от права на вступление в НАТО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоДмитрий Козачинский

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика