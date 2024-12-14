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14 декабря, 16:30

Политика

Новости мира: новым президентом Грузии стал Михаил Кавелашвили

Новости мира: новым президентом Грузии стал Михаил Кавелашвили

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Новым президентом Грузии стал Михаил Кавелашвили – единственный кандидат на пост. Он набрал 224 голоса из 300. Как уточнили в ЦИК страны, все условия соблюдены и выборы признали состоявшимися. Церемония инаугурации состоится 29 декабря.

В Южной Корее парламент поддержал импичмент президенту Юн Сок Елю после его неудачной попытки ввести в стране военное положение. Окончательное решение примет конституционный суд.

В Дамаске прошла первая пятничная молитва после свержения Башара Асада. Мечеть в старом городе заполонили тысячи сирийцев. Между тем страна пытается вернуться к нормальной жизни.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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