Новости мира: в Грузии состоялись выборы президента

В Грузии состоялись выборы президента. Голосование впервые проводилось по новой системе, в соответствии с которой решение ддолжна принять коллегия из 300 представителей. На этом фоне действующий президент Саломе Зурабишвили отказывается уходить в отставку и покидать дворец главы государства.

Тем временем в Южной Корее парламент поддержал импичмент президенту Юн Сок Елю после его неудачной попытки ввести в стране военное положение. Окончательное решение будет принято конституционным судом, поэтому пока полномочия с главы государства сняли временно. На рассмотрение этого вопроса у инстанции есть 180 дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

