Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 декабря, 13:30

Политика

Новости мира: в Грузии состоялись выборы президента

Новости мира: в Грузии состоялись выборы президента

Российские войска подошли к Красноармейску в ДНР

Новости мира: в Грузии проходят выборы президента

Сын Дональда Трампа опубликовал мем с Владимиром Зеленским

Дональд Трамп напомнил, что он против ударов ракетами ATACMS по России

Дональд Трамп стал человеком года по версии журнала Time

Военные эксперты заявили о планах ВСУ пойти в контрнаступление

Новости мира: депутаты Европарламента приехали в Тбилиси на акции протеста

Морпехи успешно выбивают ВСУ из здания в Курской области благодаря данным операторов БПЛА

"Московский патруль": Госдума приняла закон об увеличении штрафов за нарушение ПДД

В Грузии состоялись выборы президента. Голосование впервые проводилось по новой системе, в соответствии с которой решение ддолжна принять коллегия из 300 представителей. На этом фоне действующий президент Саломе Зурабишвили отказывается уходить в отставку и покидать дворец главы государства.

Тем временем в Южной Корее парламент поддержал импичмент президенту Юн Сок Елю после его неудачной попытки ввести в стране военное положение. Окончательное решение будет принято конституционным судом, поэтому пока полномочия с главы государства сняли временно. На рассмотрение этого вопроса у инстанции есть 180 дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоИван ЕвдокимовЮлия Неклесова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика