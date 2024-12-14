Российские войска вплотную подошли к Красноармейску в ДНР. Его украинское название – Покровск. Чтобы достичь города, ВС РФ осталось пройти около 1,5 километра.

При этом накануне ВСУ уже потеряли поселок Бельгийка. Расчет самоходного миномета группировки российских войск "Центр" уничтожил укрепленный опорный пункт противника. По оценке экспертов, командование ВСУ в настоящий период сталкивается с острейшей нехваткой личного состава.

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