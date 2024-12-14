Новости мира: в Грузии проходят выборы президента

В субботу, 14 декабря, в Грузии проводятся выборы президента. Впервые главу государства будут выбирать не прямым всеобщим голосованием, а по решению избирательной коллегии, в состав которой вошли 300 человек. Единственным кандидатом стал депутат парламента Михаил Кавелашвили, который представляет правящую партию "Грузинская мечта". Для назначения на президентский пост он должен получить две трети голосов.

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается пересмотреть итоги Первой мировой войны и изменить границы государства. В ходе своего выступления перед однопартийцами он выразил готовность сделать сирийские Алеппо, Дамаск и Идлиб турецкими провинциями. Кроме того, Эрдоган назвал пришедшую к власти сирийскую вооруженную оппозицию братьями, способными обеспечить порядок и безопасность.

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