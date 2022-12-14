Новости последнего часа: в ДНР рассказали об успехах артиллерии РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Народной милиции Донецкой Народной Республике рассказали, что успехи российской артиллерии привели к сокращению обстрелов Донецка.

В Москве за первую половину декабря выпала месячная норма осадков. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

ОГЭ для девятых классов в 2023 году пройдет с 21 апреля по 1 июля, сообщили в Минпросвещения.





