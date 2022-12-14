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Новости

14 декабря, 23:45

Политика

Новости последнего часа: в ДНР рассказали об успехах артиллерии РФ

Новости последнего часа: в ДНР рассказали об успехах артиллерии РФ

Новости часа: курс доллара на Мосбирже превысил 64 рубля впервые с 13 октября

Российские войска уничтожили склад со снарядами РСЗО "Град" в Краматорске

Новости часа: Путин сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ

Песков допустил, что послание Путина Федеральному собранию может состояться в 2023 году

Новости часа: в Кремль не поступали предложения от Киева о новогоднем перемирии

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ПВО РФ сбила украинский разведывательный беспилотник в ДНР

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Народной милиции Донецкой Народной Республике рассказали, что успехи российской артиллерии привели к сокращению обстрелов Донецка.

В Москве за первую половину декабря выпала месячная норма осадков. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

ОГЭ для девятых классов в 2023 году пройдет с 21 апреля по 1 июля, сообщили в Минпросвещения.

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