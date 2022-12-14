США намерены направить больше военных на Украину для усиления контроля за оружием – СМИ

Глава Пентагона Ллойд Остин направит на Украину больше военных для усиления контроля за оружием. Об этом сообщили в NBC со ссылкой на источники.

По словам трех высокопоставленных американских чиновников, министерство обороны работает над активизацией усилий по отслеживанию поставляемого Украине оружия. Обсуждается вопрос о направлении в страну небольшого числа военных экспертов.

На данный момент там находятся до 20 американских военнослужащих. Среди них уже есть несколько военных, занимающихся отслеживанием распределения американского вооружения по территории Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.