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Политика

США намерены направить больше военных на Украину для усиления контроля за оружием – СМИ

США намерены направить больше военных на Украину для усиления контроля за оружием – СМИ

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Глава Пентагона Ллойд Остин направит на Украину больше военных для усиления контроля за оружием. Об этом сообщили в NBC со ссылкой на источники.

По словам трех высокопоставленных американских чиновников, министерство обороны работает над активизацией усилий по отслеживанию поставляемого Украине оружия. Обсуждается вопрос о направлении в страну небольшого числа военных экспертов.

На данный момент там находятся до 20 американских военнослужащих. Среди них уже есть несколько военных, занимающихся отслеживанием распределения американского вооружения по территории Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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