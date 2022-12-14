ПВО РФ сбила украинский разведывательный беспилотник в ДНР

Боевой расчет российской ПВО сбил украинский разведывательный беспилотник в ДНР. На этом участке выполняют боевые задачи военнослужащие Западного военного округа.

У этого подразделения стоят на вооружении зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2У". Станция обнаружения сканирует небо на 360 градусов и расстояние больше 30 километров. А станция наведения и сопровождения автоматически определяет и захватывает наиболее опасные цели.

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