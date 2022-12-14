Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Политика

Минобороны показало боевую работу российских танкистов

Минобороны показало боевую работу российских танкистов

Российские подразделения отразили три контратаки ВСУ на донецком направлении

Пушилин заявил об освобождении более половины территории ДНР от войск ВСУ

ВС РФ помешали контратаке трех штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении

Новости часа: Песков заявил о невозможности вывода войск РФ из Украины до конца года

Песков заявил о невозможности вывода войск РФ из Украины до конца года

Более половины территории ДНР освобождено от украинских военных – Пушилин

Российские подразделения нанесли удар по украинским позициям на марьинском направлении

Минобороны РФ показало работу самоходной установки "Акация"

Сербы вышли на массовые митинги после обострения на севере Косова

Российские танкисты сорвали наступление украинских подразделений, нанеся удар по позициям и бронетехнике противника. Как работают экипажи танков Южного военного округа в зоне проведения СВО, показали в Минобороны РФ.

На этом участке бойцов поддерживают танки Т-72Б3М. Они уверенно действуют на поле боя, подавляя огневые точки противника. Огонь ведут как прямой, так и полупрямой наводкой на различных дистанциях. А для разведки целей и корректировки огня танкисты всегда находятся на связи с расчетами беспилотников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика