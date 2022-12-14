Минобороны показало боевую работу российских танкистов

Российские танкисты сорвали наступление украинских подразделений, нанеся удар по позициям и бронетехнике противника. Как работают экипажи танков Южного военного округа в зоне проведения СВО, показали в Минобороны РФ.

На этом участке бойцов поддерживают танки Т-72Б3М. Они уверенно действуют на поле боя, подавляя огневые точки противника. Огонь ведут как прямой, так и полупрямой наводкой на различных дистанциях. А для разведки целей и корректировки огня танкисты всегда находятся на связи с расчетами беспилотников.

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