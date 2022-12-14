Российские подразделения отразили три контратаки ВСУ на донецком направлении

Российские подразделения продвинулись на донецком направлении, отразив три контратаки противника. На купянском, краснолиманском и южно-донецком направлениях огнем артиллерии сорваны попытки украинских войск пойти на штурм российской линии обороны.

Кроме того, поражены семь пунктов управления ВСУ и 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях. На территории ДНР уничтожена батарея украинских РСЗО и склад боеприпасов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.