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Политика

Российские подразделения отразили три контратаки ВСУ на донецком направлении

Российские подразделения отразили три контратаки ВСУ на донецком направлении

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Российские подразделения продвинулись на донецком направлении, отразив три контратаки противника. На купянском, краснолиманском и южно-донецком направлениях огнем артиллерии сорваны попытки украинских войск пойти на штурм российской линии обороны.

Кроме того, поражены семь пунктов управления ВСУ и 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях. На территории ДНР уничтожена батарея украинских РСЗО и склад боеприпасов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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