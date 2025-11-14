Форма поиска по сайту

14 ноября, 07:45

В России предложили сократить рабочую неделю для одного из членов многодетной семьи

В России предложили сократить рабочую неделю для одного из членов многодетной семьи

В России предложили сократить рабочую неделю для одного из членов многодетной семьи. Чтобы родители могли проводить больше времени со своими детьми, им хотят дать возможность работать по 30 часов.

Предполагается, что таким правом смогут воспользоваться только те семьи, у которых есть трое и более детей. Авторы инициативы отметили, что сокращенная неделя никак не должна повлиять на размер зарплаты. Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

