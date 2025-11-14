Форма поиска по сайту

14 ноября, 07:15

Политика

Новости мира: в США начали активную фазу борьбы с наркокортелями

ВС РФ освободили село Новоуспеновское в Запорожской области

Каждый многоквартирный дом должен создать чат в MAX до конца 2025 года

Госдума приняла в первом чтении закон об одном штрафе по ОСАГО в сутки

Макрон обвинил Россию в распространении информации о клопах во Франции

В Белом доме раскрыли содержание программы ядерных испытаний США

Москва и Астана приблизились к подписанию соглашения о строительстве АЭС в Казахстане

"Мослекторий": Василий Останин-Головня – о Катаре

Российская армия взяла под контроль Новоуспеновское и часть Купянска в ходе СВО

Новости мира: названы причины крушения турецкого самолета в Грузии

В США начали активную фазу борьбы с наркокортелями. Операцию назвали "Южное копье". Она предполагает нанесение ударов по территории Венесуэлы. Как отметили наблюдатели, на самом деле Белый дом хочет показать всем южноамериканским лидерам, кто настоящий хозяин на Карибах.

В Германии столкнулись с острой нехваткой военнослужащих. Теперь все молодые люди, достигшие 18 лет, будут обязаны пройти военную медкомиссию и отправиться служить в бундесвер. Пока набор новобранцев будет проводиться на добровольной основе.

Леса загорелись в Алжире. Огонь начал стремительно распространяется из-за жары и засухи. С возгораниями борются десятки спасателей и единиц техники. Тушение осложняет крутой рельеф и засушливая погода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

