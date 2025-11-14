Новости мира: в США начали активную фазу борьбы с наркокортелями

В США начали активную фазу борьбы с наркокортелями. Операцию назвали "Южное копье". Она предполагает нанесение ударов по территории Венесуэлы. Как отметили наблюдатели, на самом деле Белый дом хочет показать всем южноамериканским лидерам, кто настоящий хозяин на Карибах.

В Германии столкнулись с острой нехваткой военнослужащих. Теперь все молодые люди, достигшие 18 лет, будут обязаны пройти военную медкомиссию и отправиться служить в бундесвер. Пока набор новобранцев будет проводиться на добровольной основе.

Леса загорелись в Алжире. Огонь начал стремительно распространяется из-за жары и засухи. С возгораниями борются десятки спасателей и единиц техники. Тушение осложняет крутой рельеф и засушливая погода.

