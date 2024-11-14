Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 08:00

Политика

Новости мира: в США формируют новую администрацию президента

Новости мира: в США формируют новую администрацию президента

В Госдуме предложили ввести обязательный тест на финансовую грамотность

ВС РФ уничтожили несколько единиц военной техники НАТО в Курской области

Трамп хочет сделать главой Пентагона телеведущего Fox News Пита Хегсета

Трамп выдвинул кандидатуру экс-главы нацразведки США Рэтклиффа на пост директора ЦРУ

Трамп назначил Маска главой нового министерства в США

Трамп объявил о плановых назначениях в будущую администрацию

Новости мира: Трамп объявил о назначении Маска главой нового ведомства в США

ВС РФ выбили ВСУ из села Ровнополь в Запорожской области

ВС РФ нанесли удары по опорным пунктам ВСУ в Курской области

Избранный президент США Дональд Трамп и действующий глава государства Джо Байден встретились в Белом доме. В ходе беседы политики обсудили в том числе конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Известно, что нынешняя администрация попросила не менять курс и всячески поддерживать Зеленского и Нетаньяху. Тем временем, Трамп сейчас решает другие вопросы. Новый президент активно формирует команду. Так, директором Нацразведки станет Талси Габбард, которую Киев обвинял в пророссийской пропаганде. Сенатора Марко Рубио выдвинут на должность госсекретаря США. Недавно предложения войти в новую администрацию получили миллиардер Илон Маск и телеведущий Питу Хегсету.

У здания Верховного суда Бразилии прогремели два взрыва. По последним данным, одно из устройств сдетонировало в автомобиле. Предварительно, один человек погиб. Об этом сообщают международные агентства. В настоящий момент, из здания верховного суда эвакуированы все сотрудники, выставлено оцепление, расследованием преступления займется федеральная полиция.

Пропалестинская акция в центре Парижа закончилась стычками с полицией. В среду вечером радикально настроенные активисты вышли на улицы французской столицы. В какой-то момент они начали бросать в стражей правопорядка файеры и петарды. Полиция, в ответ, стала теснить митингующих и применила слезоточивый газ. Таким образом, несколько тысяч сторонников партий левых и мусульманских организаций выступили против проведения матча футбольной Лиги наций между сборными Франции и Израиля, который состоится вечером на столичном стадионе "Стад де Франс".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикапроисшествияза рубежомвидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика