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14 ноября, 22:30

Политика

В Госдуме предложили ввести обязательный тест на финансовую грамотность

В Госдуме предложили ввести обязательный тест на финансовую грамотность

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В Госдуме предложили ввести обязательный тест на финансовую грамотность для высокорискованных заемщиков и тех, кто берет кредит впервые.

Тест не займет более 5–10 минут и будет включать вопросы о кредитной ставке, выплатах по кредиту, рисках невозврата и безопасном проценте дохода для погашения займа.

Эксперты считают, что любая мера, повышающая финансовую грамотность, полезна. Однако остается вопрос о том, насколько объективными будут результаты теста, проводимого банками, заинтересованными в положительных результатах.

Законодатели ожидают, что предложение о тестировании заемщиков станет законом через 3–4 месяца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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