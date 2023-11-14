Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву

В Москву прибыла первая группа российских граждан, эвакуированных из сектора Газа. Самолет Ил-76 МЧС России приземлился в столичном аэропорту Домодедово.

Прилетели первые 70 человек, которые ожидали вылета в Каире, после того, как вышли из опасной зоны. За два дня контрольно-пропускной пункт "Рафах" пересекли в общей сложности почти 170 граждан России.

Как отметили в ведомстве, никому из прилетевших эвакуационным рейсом госпитализация не понадобится. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.