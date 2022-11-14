Новости часа: РФ ввела санкции против 100 граждан Канады

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РФ ввела санкции против 100 граждан Канады, запретив им въезд в Россию. Об этом сообщили МИД.

Владимир Путин ограничил возможность служить в армии по контракту тем, кого ловили за употребление наркотиков. Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Московская канатная дорога с 21 по 24 ноября введет праздничный спецтариф в честь дня рождения. Стоимость проезда – от 100 рублей.