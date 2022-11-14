Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

19:00

Политика

Новости часа: РФ ввела санкции против 100 граждан Канады

Новости часа: РФ ввела санкции против 100 граждан Канады

Новости часа: второй ранг сложности присвоен пожару на заводе в Подольске

Песков подтвердил проведение в Турции переговоров между РФ и США

Российские войска освободили село Павловка в ДНР – МО РФ

Си Цзиньпин на встрече с Байденом назвал условия для урегулирования ситуации на Украине

Новости часа: в России впервые присвоили звание "Мать-героиня"

Новости часа: Путин назвал поддержку участников спецоперации первостепенной задачей

Минобороны заявило РФ о взятии под контроль села Павловки в ДНР

Новости часа: 15 водоемов реконструировали в Москве в 2022 году

Российская армия уничтожила 54 артиллерийских подразделения ВСУ за сутки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РФ ввела санкции против 100 граждан Канады, запретив им въезд в Россию. Об этом сообщили МИД.

Владимир Путин ограничил возможность служить в армии по контракту тем, кого ловили за употребление наркотиков. Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Московская канатная дорога с 21 по 24 ноября введет праздничный спецтариф в честь дня рождения. Стоимость проезда – от 100 рублей.

Читайте также
политикаобществогородвидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика