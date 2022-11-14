Российские войска освободили село Павловка в ДНР – МО РФ

Российские войска в результате упорных боев освободили село Павловка в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также стало известно, что две ротные тактические группы ВСУ пытались атаковать подразделения российских войск около населенного пункта Куземовка в ЛНР. Войска противника были отброшены к исходному рубежу.

Кроме того, российские военные уничтожили более 120 украинских военнослужащих, шесть танков, пять БМП, три бронетранспортера и пять автомобилей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.