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Политика

Российская армия уничтожила 54 артиллерийских подразделения ВСУ за сутки

Российская армия уничтожила 54 артиллерийских подразделения ВСУ за сутки

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Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили три пункта управления ВСУ в районах ЛНР, Харьковской и Херсонской областей. Также стало известно, что были уничтожены 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях и военная техника в 174 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении Павловки в ДНР. Подробнее о новостях из зоны проведения СВО – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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