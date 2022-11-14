Российская армия уничтожила 54 артиллерийских подразделения ВСУ за сутки

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили три пункта управления ВСУ в районах ЛНР, Харьковской и Херсонской областей. Также стало известно, что были уничтожены 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях и военная техника в 174 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении Павловки в ДНР. Подробнее о новостях из зоны проведения СВО – в эфире телеканала Москва 24.