Россия не приемлет предварительных условий для переговоров по Украине – МИД РФ

Россия не приемлет предварительных условий для переговоров по Украине, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Так он прокомментировал заявление главы министерства иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто.

До этого финский министр заявил, что любые мирные переговоры по Украине могут пройти, только если Россия выведет все войска с ее территории. По мнению российских дипломатов, диалог должен учитывать всю сложившуюся ситуацию.

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