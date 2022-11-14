Президент Индонезии призвал лидеров G20 смягчить риторику в отношении РФ

Президент Индонезии призвал лидеров "Большой двадцатки" смягчить риторику в отношении России на саммите, утверждает Politico со ссылкой на информированные источники.

Саммит G20 пройдет на острове Бали 15 и 16 ноября. Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Владимир Путин посетить мероприятие не сможет из-за плотного рабочего графика, заявили в Кремле.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свое участие в саммите. Он выступит в онлайн-формате.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

