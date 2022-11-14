В Минобороны РФ предоставили последнюю информацию о ходе спецоперации

В Минобороны РФ предоставили последнюю информацию о ходе специальной военной операции на Украине.

Как заявили в российском военном ведомстве, были сорваны попытки наступления Вооруженных сил Украины в направлениях населенных пунктов Новоселовская, Владимировка и Змиевка. За сутки неприятельские подразделения потеряли там более 110 человек, 2 танка, 4 боевые бронемашины и 6 автомобилей.

На краснолиманском направлении, как заявили в Минобороны, также отражены атаки. За сутки уничтожены 3 артиллерийские установки М777, сбиты 6 беспилотников и вертолет Ми-8. Также были перехвачены 13 реактивных снарядов.

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