Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 15:30

Политика

Новости мира: всеобщая забастовка прошла в Бельгии

Новости мира: всеобщая забастовка прошла в Бельгии

Туристам в Шарм-эш-Шейхе временно ограничили экскурсии из-за "саммита мира"

Самозапрет на автоматическое списание с банковских карт могут ввести в России

Новости мира: массовые беспорядки произошли в испанском городе Витория-Гастейс

В Египте начался "саммит мира" по случаю прекращения огня в Газе

Новости мира: причиной столкновения поездов в Словакии названа невнимательность машиниста

Новости мира: вторая группа израильских заложников передана Красному Кресту в секторе Газа

Российская армия продвинулись вглубь украинской обороны в зоне СВО

В России могут ограничить количество домашних питомцев в квартире

В РФ доработают закон об оказании психологической помощи при расторжении брака

Всеобщая забастовка проходит в Бельгии. Люди вышли на митинг против жесткой экономии, запланированной и внедряемой правительством. Демонстрация переросла в стычки с полицией, которая применила против протестующих водометы. В ответ толпа запустила петарды. Все вылеты из аэропорта Брюсселя отменены.

Ураган прошел в штате Аризона США. В результате повалило множество деревьев. Придавило как минимум 10 машин. Без света остались 34 тысячи человек. Спасатели и другие службы расчищают дороги, чтобы восстановить движение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикапроисшествияпогодаза рубежомвидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика