Новости мира: всеобщая забастовка прошла в Бельгии

Всеобщая забастовка проходит в Бельгии. Люди вышли на митинг против жесткой экономии, запланированной и внедряемой правительством. Демонстрация переросла в стычки с полицией, которая применила против протестующих водометы. В ответ толпа запустила петарды. Все вылеты из аэропорта Брюсселя отменены.

Ураган прошел в штате Аризона США. В результате повалило множество деревьев. Придавило как минимум 10 машин. Без света остались 34 тысячи человек. Спасатели и другие службы расчищают дороги, чтобы восстановить движение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.